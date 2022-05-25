慢慢說今在IG分享買房喜訊。（翻攝慢慢說IG）

金曲最佳組合「慢慢說」的利得彙（點點）與沈志方，交往11年感情始終如一，今年3月舉辦「十年荏苒演唱會」時，沈志方無預警求婚，感性告白：「我們很契合然後陷入情網，下個月4月11日是（交往）11年，想要特別感謝她，如果沒有她，『慢慢說』不會成為今天的樣子，我想跟妳說一句『我們結婚吧』。」小兩口今（25日）再傳來好消息，終於在桃園買下屬於2人的溫暖小窩。

利得彙與沈志方這幾年歷經疫情感情更加堅定，沈志方之前告白：「她跟我就像家人一樣，沒有她的生活我不行，想給她一個承諾，我們也有個家了。」如今沈志方終於實現了演唱會時逼婚的承諾，利得彙感動說：「沒有鑽戒，但我們在桃園有了我們的家。」小兩口第一次買房，笑稱「原來房契長這樣」。

沈志方去年10月開始籌畫求婚，因為2人住在一起，所以他事前準備祕密求婚特別辛苦，小兩口將選於明年、交往紀念日4月11日完成登記。