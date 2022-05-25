洪太太表示，因為自己有過敏體質，一直不敢打疫苗，疫情嚴峻期間，自主幫孩子請假多日不敢到學校上課，連自己都很少出門怕被感染。（校方提供／吳建輝彰化傳真）

王業說，洪太太一家8口目前有3名子女就讀桶頭，得知洪太太一劑疫苗都未施打後，主動詢問並協助疫苗施打，他認為一家8口擠在家中，包括洪太太與6名子女都未施打疫苗，若不慎染疫後果恐不堪設想。（校方提供／吳建輝彰化傳真）

南投縣兒童BNT疫苗開打，25日竹山鎮桶頭國小共有10名學生施打，狀況良好沒有學生出現不良反應。（校方提供／吳建輝彰化傳真）

南投縣兒童BNT疫苗開打，25日竹山鎮桶頭國小共有10名學生施打，其中一名洪媽媽帶著家中分別就讀5、4、3年級，以及今年9月也將就讀桶頭的女兒到校施打，校長表示，洪太太一家8口只有先生施打過疫苗，事先向衛生局反映特別讓洪太太與女兒到校施打，以增加群體免疫。

32歲的洪太太從台北嫁到南投竹山，與先生育有6名子女，其中3名就讀桶頭，另外還有一名今年9月也將到校就讀，因洪太太有過敏體質，一直不敢施打疫苗，校長王業得知後，特別請教衛生局協助，經評估過後在今天幫洪太太與就讀大班的女兒施打。

洪太太表示，因為自己有過敏體質，一直不敢打疫苗，疫情嚴峻期間，自主幫孩子請假多日不敢到學校上課，連自己都很少出門怕被感染，感謝校長幫忙，由衛生局專業醫師評估，在今天幫她施打疫苗，真的很感謝。

王業表示，全校共有29生，1到5年級共有10人同意施打，加上洪太太與大班的女兒，一共施打12劑，目前狀況都良好，沒有出現不適情形，因目前學校採線上教學，學生到校看見許久不見的同學相當興奮，都快忘記要害怕打針這件事情。

王業說，洪太太一家8口目前有3名子女就讀桶頭，得知洪太太一劑疫苗都未施打後，主動詢問並協助疫苗施打，他認為一家8口擠在家中，包括洪太太與6名子女都未施打疫苗，若不慎染疫後果恐不堪設想，好在今天包括洪太太以及4名子女，都完成第一劑施打，以增加全家的免疫力。