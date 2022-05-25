奧地利政府在周二發行了40億歐元的綠色債券，為最新進入綠色債券市場的政府。
該債券將於2049年5月23日到期，票面利率為1.876%。奧地利財政部保留了2.5億歐元的發行。
根據路透看到一位基金經理的備忘錄顯示，該債券吸引了250億歐元的投資人需求。
由於投資者需求飆升，歐洲各國政府對發行綠色債券表現出濃厚興趣。綠色債券為環保專案提供資金。
奧地利財政部官員Markus Stix說，由於需求旺盛，綠色債券的殖利率略低於一般傳統債券，該綠色債券以「綠色溢價」(greenium)2.5個基點來進行定價。
財政部在發行前的一次報告中表示，除了長期綠色債券，奧地利還是首個把短期債務工具(例如國庫券和商業票據)納入其綠色債券計畫的政府。該機構表示，這應該會吸引央行、貨幣市場基金和銀行等著眼於短期的投資人。
Stix表示，繼周二的綠色債券發行之後，奧地利計畫今年再發行10億歐元的短期綠色債券。
德國、荷蘭和英國等國家也計畫補充現有的綠色債券。
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