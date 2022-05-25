工業級嵌入式存儲領導廠威剛(3260)(ADATA Technology Co., Ltd.)，周三正式發表兩款M.2 2280/2242 NVMe PCIe Gen3x4工業級固態硬碟–IM2P32A8和IM2P32A4。兩款固態硬碟的韌體均通過業界專業協力廠商UNH-IOL的NVMe1.4認證，並符合PCIe 3.1標準；讀寫速度和資料傳輸準確性進一步提升，適用於工業自動化、伺服器、資料中心，網通、監控和交通運輸等應用。

IM2P32A8 M.2 2280與IM2P32A4 M.2 2242工業級固態硬碟，兩款產品皆採用WDC和KIOXIA的112層3D TLC快閃記憶體，支援PCIe Gen3x4高速傳輸介面和最新NVMe 1.4標準，讀寫速度最高可達3300/2900MB/s；同時具備3K次的抹寫次數(P/E Cycle)，兼具了優異的讀寫性與耐用性。針對不同行業需求，可提供高達2TB的大容量，也能輕鬆依客戶需求製造較小容量的產品。

在NVMe 1.4與PCIe 3.1雙標準的加持下，兩款固態硬碟均支援Host Memory Buffer(主機記憶體緩衝技術)，利用共用主機記憶體空間，提高隨機讀寫速度。支援LDPC ECC糾錯機制、RAID Engine，以及端到端資料路徑保護(End-to-end Data Path Protection)技術，能有效實現資料傳輸的準確度和完整性。此外，藉由優化垃圾回收(Garbage Collection)技術演算法，可維持長時間的穩定不掉速。除了能迅速處理大量資料，也適合作為系統的存儲裝置與開機盤。

威剛工業應用產品管理部經理林建樺強調，這兩款固態硬碟能符合最新NVMe1.4傳輸標準，是威剛軟硬體和韌體研發團隊在糾錯、性能、使用壽命等各方面優化的實力驗證。隨著快閃記憶體的適用範圍拓展，以及應用程度的加強，威剛持續強化多種軟/韌體的技術整合，將A+SSDTool監測軟體、A+SLC效能優化、A+Security資料安全保護、工業級耐寬溫(-40度C至85度C)等技術導入產品中，以滿足更多產業應用對高性能的需求。