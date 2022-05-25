警方攔截到接應的廖男後，在他身上查獲彈簧刀。（警方提供）

警、銀聯手再阻詐騙！新北市水警分局本月19日接獲轄內銀行通報，有疑似詐騙車手男子臨櫃提領現金180多萬，警方到場時，詢問提領款項的男子，他誆稱從事精品直播，款項為家人所匯，但卻無法清楚交代金錢來源細節，被警方帶回派出所偵訊，另外在警方抵達時，門口1輛疑似接應的自小客車，看見警方立即逃逸，也被警方攔截，還在駕駛身上查出彈簧刀，被警方一併帶回偵訊。

警方表示，當天下午1時許，接獲轄內中山路某銀行通報，銀行行員稱有1名男子臨櫃提款現金180多萬，但經行員比對，發現該帳戶的金流有問題，該男子疑似詐騙車手，遂向警方通報。

警方抵達時，查對身份，發現提領款項的是25歲的林姓男子，警方詢問他金錢來源，他誆稱從事精品直播，款項為家人所匯，但警方追問金流來源等細節，林男卻無法清出交代，被警方帶回派出所偵訊。

警方查證比對後，發現金流疑似為詐騙被害人的匯款，但可能尚未察覺遭詐騙，帳戶未被警示，訊後依詐欺、違反洗錢防制法及違反社會秩序維護法等罪嫌將2人移送地檢署偵辦。