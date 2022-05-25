國民黨桃園市長參選人張善政今前往拜會中廣董事長趙少康，尋求戰鬥藍支持。趙提醒張，政治很簡單，就是唯勤唯誠，勤跑基層多握每雙手，對地方重要幹部與民代要展現誠意，盡量拜會爭取合作，不只爭取戰鬥藍，也要爭取所有人支持。（周志豪攝）

國民黨提名參選桃園市長的前行政院長張善政（左），25日前往拜會媒體人趙少康（右），兩人在會面後出面回應媒體問題。（鄭任南攝）

張善政拜會爭取戰鬥藍支持 曝趙少康「這句關鍵話」讓他改觀

國民黨桃園市長參選人張善政今前往拜會中廣董事長趙少康，尋求戰鬥藍支持。趙提醒張，政治很簡單，就是唯勤唯誠，勤跑基層多握每雙手，對地方重要幹部與民代要展現誠意，盡量拜會爭取合作，不只爭取戰鬥藍，也要爭取所有人支持。

趙少康表示，張善政沒有強烈黨派色彩，原來也不是國民黨黨員，就是科技人、工程師出身，在私人企業工作12年，行政部門做到行政院長，不用以那麼黨派色彩看，該爭取的選票都要爭取，一票都不放過。

對於國民黨徵召張善政過程引發地方反彈，趙少康也呼籲，能夠贏得桃園市，是整個國民黨在桃園的事情，既然提名了，桃園地方人士就放下個人不平，過程是有委屈，但現在全力支持讓張當選最重要。

張善政則說，本來這個禮拜非常辛苦，趙少康提醒他，選舉非常辛苦，但要把選舉當作快樂的事，畢竟一個人一輩子沒有多少機會可以經歷這種基層選舉機會，讓他現在完全改觀，接下來到投票前會把這個過程當作人生寶貴經驗。

對昨天拜會邱奕勝破局，張善政表示，昨天連絡是他個人疏忽，怪不了別人，造成邱不方便，對邱非常不好意思，之後等邱辦公室聯絡方便時間，再正式拜會。張說，跟邱有簡訊聯絡，邱告知會安排適當時間邀約見面暢談，是非常善意表示。

至於原有意爭取國民黨提名參選桃園市長的立委呂玉玲與黨前副祕書長羅智強，張善政說，與羅有聯繫上，已約好明天早上8時參加羅的行腳活動；而呂還在持續聯絡，當然一定是拜會重點，選民照顧好重要，呂玉玲也一樣重要。

談到下午拜會桃園立委魯明哲與萬美玲，張善政表示，會跟他們請教當地民間基層狀況，請他們給我指教。張也提到，原本上周已與萬約某一天去拜訪，因萬立院有事，延期到今天，感謝萬這階段送暖，並主動邀魯一起，也感謝魯表態支持。

對民進黨傳出擬推新竹市長林智堅參選桃園市長，張善政表示，林強勁不強勁他不太清楚，但桃園是六都最年輕都市，最有發展潛力，若有政策帶領有機會成亮眼智慧科技新都，任何人願參與幫忙打造這樣願景都是好事，不管在什麼職位。