寄養媽媽不捨陪伴8年的小意出養國外，盈滿的眼淚帶著誠摯祝福。（林和生攝）

接手的那一刻就注定面對別離，但過程點滴仍拼貼出一幅幅美麗記憶刻在腦海中永不抹去；屏東家扶寄養父母彭湘明與陳錦平日前將照顧8年的寄養童小意，出養至美國阿肯色州，送走的那一刻有許多不捨和揪心，但止不住的眼淚皆盈滿著誠心祝福。

8年前接到一名腦傷女嬰才3個月大需要寄養安置，彭湘明夫妻沒有拒絕，積極找尋相關照護知識，2人帶著小意至高雄長庚就診，頻率多到難以數計，擔心腦傷影響發展，天天為她按摩，也因傷勢帶來的熱痙攣總發生在半夜，他們齊聲說，照顧3歲前的她幾乎是用命在拚。

寄養爸媽擔心腦傷會影響平衡，發現小意對獨輪車感興趣，不論天氣晴雨，皆陪伴學習，不小心摔傷、哭了，媽媽便在一旁鼓勵安慰，一家人同喜同悲。小意今年參加社區獨輪車100公尺競速拿下第二名、400公尺第一名，因為獨輪車，她變得更有自信，滿滿挫折忍受力。

這段過程，小意一直是由屏東縣長監護的孩子，曾有次國內收養機會，最後卻無疾而終，等待2920個日子，終於找到願意成為她真正家人的Misfeldt收養家庭，來自美國阿肯色州的他們，為能融入孩子生活，收養父母努力學習中文、也學習獨輪車。

Misfeldt夫婦說，阿肯色離屏東雖有1萬2735 公里，但愛絕不因距離而間斷，他們答應彭湘明夫妻一定好好教導陪伴，不會讓她忘記台灣文化。

對於寄養父母而言，高興孩子有了全心全意愛她的收養家庭，陳錦平說，小意除了不是她親生的，過去付出絕對比照顧自己的孩子還要多；她直言，帶著祝福出養就像嫁女兒般，但出嫁女兒初二會回娘家，出養孩子很難再看到，真是揪心的祝福。