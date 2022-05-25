台股第二季以來最大修正幅度超過2500點，使存股投資人在震盪壓力中等待回檔進場的投資機會，降低追高的投資疑慮。隨著除權息旺季即將開跑，個股在股價拉回後的股息殖利率拉高，更推升存股族的投資需求與吸引力。

永豐投信對此推出鎖定存股族設計的永豐優息存股ETF(00907)，昨（24）日掛牌首日吸引散戶湧入，衝出逾2萬張以上成交量，為3月以來新掛牌ETF首日成交最大量。永豐投信指出，此波股價大幅修正後，正是存股族布局抗震耐通膨、股息穩、獲利穩健標的時機。

永豐投信指出，受通膨壓力、供應鏈中斷等利空因素，以及升息與本土疫情等變數影響，使第二季以來美股承壓、台股亦處萬六關卡保衛戰。此波全球金融市場動盪主要反映升息及通膨變數，台股、美股主要指數從高點以來修正幅度分別超過1～3成。

不過，在事件過去後，全球金融市場回復基本面與成長趨勢，對台股大盤走勢與不同產業帶來不同影響程度與後續修復力差異。永豐投信表示，金融與傳產類股因波動低、獲利穩、殖利率高，空頭修復能力相對優異，使台股傳產、金融類股修復力優於大盤指數。

據集保結算所統計，近一周以來15家金控股東數再度回升至逾610萬，總計增加逾3.4萬名，主因隨著股價修正，具股息優勢標的再度浮現長期投資價值，吸引存股族逢低進場，等待下半年全球股市波動趨緩，展現金融行情修復驅動力。

永豐投信指出，這波股價大幅修正後，正是存股族布局抗震耐通膨、股息穩、獲利穩健標的時機。隨著第三季將進入台股除權息高峰，股價回檔後更提供布局股息殖利率投資機會，整體金融股與傳產股預期在下半年仍可望受惠升息與內需支撐。

永豐優息存股ETF布局金融、原物料、民生必需類股，採雙月配息設計，追蹤專為存股族設計的「特選臺灣優選入息存股指數」。據彭博統計，該指數在2018年中美貿易戰、2020年新冠疫情及2022年俄烏衝突等歷年事件衝擊中，均較大盤展現抗震性與穩定度。