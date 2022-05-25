《美食無間》前導海報二合一。（發起日影業提供）

台灣首部融合美食與警匪動作類型影集《美食無間》去年開拍，卻遇到疫情而停拍，由於劇中有大量餐廳場景，增加不少困難度，劇組於今年一月下旬終於復拍完成，目前正進行後製。24日首發前導海報及預告，曝光堅強卡司陣容。《美食無間》由《女鬼橋》導演奚岳隆執導，傅孟柏、王柏傑、簡嫚書主演，更加入演技派演員柯叔元、黃尚禾、陽靚，精彩火花令人期待。

《美食無間》耗時兩年籌備，嚴選台灣21家知名餐廳或小吃店家、美食品項超過35種，要將兩種截然不同的類型元素「美食」與「警匪動作」融合在一起，在劇本階段便面臨巨大的挑戰，拍攝階段又遇到疫情斬斷，劇組仍努力完成作品，奚岳隆導演表示：「餐桌上，有沒有可能變成你我的烏托邦？上了餐桌，就等於進入一個不同於現實的世界，純粹享受著美食跟友情，就算現實中充滿矛盾，那就等下了餐桌再說吧。為了適應疫情帶來的衝擊，人類做了很多的改變，該劇要獻給後疫情時代的觀眾們，一個不間斷的美味解放。」

前導預告中，在極度賁張的動作場面與詭譎氛圍下，傅孟柏、王柏傑、簡嫚書皆有別於過往形象，傅孟柏是一位帥氣暴衝刑警，與嫌犯過招毫不手軟。王柏傑展現神祕冷冽氣質，全黑勁裝，生無可戀的殺手，獵物在他手下只有屈服。簡嫚書則是率直菜鳥刑警，看見美食來者不拒，其實深藏秘密。三人在餐桌上相遇，警察與殺手都是懂吃的美食愛好者，吃法不同卻欣賞彼此的見解，結下同桌吃飯的情誼，然而下了餐桌，對立的雙方卻必須面臨糾葛的情感抉擇，全新CP組合令人耳目一新，三位演員為本劇進行了動作及美食訓練，即將在劇中大顯身手，又要吃又要打，挑戰娛樂最極致的表現。

柯叔元、黃尚禾、陽靚三位硬底演員加入陣容，飾演勢力龐大的黑道集團重要幹部，三人雖在預告中驚鴻一瞥卻氣場十足。黑道老大過世，柯叔元即將接班，敵對派系黃尚禾密謀篡位，陽靚則是貴氣麻辣鍋店老闆娘，足以動蕩整個城市的腥風血雨即將展開…。另一奪人眼球的就是各式美食鏡頭，酸菜白肉鍋、麻辣鍋、韓式燒肉、日式燒烤、鱈場蟹…角色們大快朵頤的畫面，令人大喊太邪惡太撩人，呼應著本劇的調性，在緊張刺激的懸疑劇情裡，同時享受著大啖美食的解放快感。