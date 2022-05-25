沈娜娜在《多啦AV夢》中飾演暗黑版靜香引起粉絲熱烈討論。（麻豆傳媒提供）

麻豆傳媒旗下專屬女優沈娜娜皮膚粉嫩白皙、外型清純無害，卻擁有E級魔鬼身材，在網路累績超過15萬粉絲，累計愛情動作片作品已達近百部，每每推出新作品都引發鄉民暴動，尤其是在多啦AV夢系列當中飾演暗黑版靜香，讓網友印象深刻，甚至連知名攝影師都大喊：「好想跟娜娜合作。」

華語AV第一品牌「麻豆傳媒映畫」，創立2年獨佔兩岸三地、海外華人市場，累計會員已超過5000萬用戶，近期宣布即將於今年推出全新影音串流平台麻豆TV（ＭodelTV），就有老司機整理沈娜娜歷年來的作品，如知名IP翻拍《寄生下流》，內容敘述一群流浪漢闖入有錢人家的故事，舉凡電影封面、劇照都神似奧斯卡最佳導演奉俊昊的《寄生上流》，一推出即獲得銷售佳績，也引發網友熱烈討論。

沈娜娜出道至今拍攝近百部作品，經網友票選最喜歡她飾演學生角色，沈娜娜坦言：「我最喜歡的日本女優是明日花綺羅，但我發現普遍觀眾群喜愛的還是像河北彩花這類學生感十足的女生。」甚至不少網友在票選中表示希望看到沈娜娜能夠挑戰出演不同以往的「女王」角色，她表示：「我是很重視粉絲意見的人，往往看到網友不好的評論會難過1整天。」

沈娜娜更透露：「未來想要嘗試『S』這樣的角色，因為過去的作品都比較被動，希望能夠突破自己現在的形象，讓粉絲看到與眾不同的一面，也讓觀眾有耳目一新的感覺。」