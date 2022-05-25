上海許多居民仍被困在小區無法解封。匯賢居小區22日打響「自行解封」第一槍，眾多居民前往街道辦「討說法」；在嘉里華庭小區，有義大利僑民衝出小區抗議，一度與公安對峙。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，上海邁入朝向常態化防控轉化階段，但仍有許多民眾被困在小區，形同遭到「禁足」。

據聯合早報與中國社交平台微博、微信上消息，上海徐匯區的匯賢居小區居民在22日晚間聚集在鐵欄大門，要求居委會打開環形鎖，居委會看到聚集的人多，立馬答應撤鎖。

大門打開後，居民在歡呼聲中蜂擁而出。隨後，眾多居民步行至徐匯區湖南路街道辦的辦公樓「討說法」。

社區代表說，小區已數週沒有病例，符合解封標準，要求發放「出門證」，且按照市政府防疫政策，應申請無疫社區。若隔天上午街道辦拿不出市政府要求繼續封控的紅頭文件，也沒有居民理應獲得的「出門證」，匯賢居的居民將「自行解封、自由出入」。

據傳，雙方達成全員再做一次核酸檢測的協議，達標就進入申請無疫社區的程序。23日上午，由於街道辦也沒辦法拿出紅頭文件，小區也如願解封，多人自由外出。

事後微信廣傳一篇文章指出，匯賢居內居住許多外國人，他們維權意識強烈，帶領社區居民破開大門、獲得正當權益的，正是居住在此的法國人。

不過，多名自稱是匯賢居的居民在微信朋友圈上闢謠，直指「法國革命老區純屬段子」，匯賢居鼓舞了全徐匯，但跟法國人無關，是自己人爭取的。雖然外國居民也下了樓，在社區門口吶喊助威，但100多名步行去湖南街道要求「討說法」的人裡沒有外國人。

另一個不滿被長期「禁足」的小區是位於長寧區豪宅區域的「嘉里華庭」。根據自由亞洲電台等媒體報導，嘉里華庭從4月11日以來，一直被劃為防範區；但是居民只可在小區內活動，每戶指定1人，7天2次限時、分批前往超市購物、藥店配藥等。

24日嘉里華庭的義大利僑民衝出小區抗議圍封，並一度與公安派出的4輛公安車對峙。之後，義大利領事館職員趕到，公安其後撤退，小區獲得解封。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110525