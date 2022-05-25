澳洲新任總理艾班尼斯（Anthony Albanese）24日在四方安全對話（Quad）峰會空檔時表明，他會抵制中國在印太地區日增的影響力，此談話似乎意在打消北京對其當選所懷抱的希望，並預示美澳關係將日益緊密。同日，艾班尼斯要求北京取消對澳洲商品加徵的高額關稅。

前任總理莫里森對中政策強硬，北京對艾班尼斯當選後改善中澳關係有所期待，大陸國務院總理李克強在賀電中表示，希望兩國關係「健康穩定發展」。澳洲媒體認為，李克強發信祝賀可能是向澳洲發出緩和雙邊關係的訊號，以化解美國聯合西方國家共同圍堵中國。

然而，據美國之音報導，艾班尼斯對北京的看法與莫里森似乎沒有太大差別。艾班尼斯於Quad峰會空檔表示，「我們將確定我們自己的價值觀，我們將確定澳洲未來的方向」，「變了的是中國，不是澳洲。」

艾班尼斯還在峰會上告訴媒體，他非常關注中國向澳洲商品加徵高額關稅，要求北京取消加徵高額關稅措施。他強調，中國對澳洲進行制裁的做法沒有任何法理依據，因此這些制裁措施應當予以取消。他補充說，中國的報復發生在兩國自貿協定生效後沒幾年，「改變的是中國」。

艾班尼斯還說，美日印澳四國領導人討論了中國在印太地區越來越大膽的活動，包括如何「確保在中國明確尋求施加更多影響時，在當地推動我們共同的價值觀。」

白宮24日在一份聲明中說，拜登重申堅定支持美澳聯盟，並致力於進一步將其加強。聲明中稱讚澳洲在俄羅斯入侵以來對烏克蘭的強烈支持，兩國領導人同意持續團結的重要性，包括確保此類事件「不會在印太地區重演」。劍指中國的意味濃厚。

澳洲前總理滕博爾（Malcolm Turnbull）對艾班尼斯當選後的中澳關係則持較正面的態度。新加坡《聯合早報》引述彭博社消息稱，滕博爾評估，在艾班尼斯治下，坎培拉與北京的關係將「重置」，並批評他所屬的自由黨過去對中國政府的論調「瘋狂而無益」。

滕博爾今（25）日表示，中國「在欺凌澳洲方面做得太過了」，包括對澳洲出口產品加徵關稅和拖延清關，現在，艾班尼斯的當選提供了「體面的台階」。

滕博爾還說，工黨政府的最大區別在於，他們不會像莫里森，特別是前國防部長杜登（Peter Dutton）那樣瘋狂地鼓吹政治浮辭。他們這樣做是出於國內政治目的，這對澳洲實在有害無益，這絕對是錯誤的做法。

但滕博爾也直言，他並不認為艾班尼斯的中國政策總體上會大有不同，到目前為止，他仍堅持改善與北京的關係，將取決於中國政府是否願意妥協。