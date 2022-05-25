近來我國新冠肺炎本土疫情持續延燒，許多學校不斷在停課及復課中循環，近期更傳出多起兒童併發腦炎致死個案，引發家長擔憂，多個民間團體今天呼籲，美國、日本、韓國、德國、法國等歐洲許多國家都有提供防疫休假期間的薪資補貼，讓民眾可以安心配合防疫措施來休假照顧家人，但台灣卻是「防疫照顧假」不給薪，政府要求全民配合防疫，漠視眾多家庭的照顧崩潰困境，呼籲政府應提供每日1138元的津貼。

「照顧是防疫的基本盤」，婦女新知基金會常務董事沈秀華表示，當照顧無法良好運作，防疫恐怕就會崩盤，但政府卻把照顧視為理所當然，但不是停課、有人確診自然就會有人照顧，呼籲政府應提供以前一年度全體就業保險被保險人平均投保薪資來計算，每日津貼約為1138元、也要協助自營作業者，而「防疫照顧假」的請假事由應受僱者有需求就可以申請。

婦女新知基金會秘書長覃玉蓉說，由於近日屢屢傳出兒童併發腦炎，許多家長都把孩子留在家中，被迫請無薪的防疫照顧假；台灣婦女展業協會秘書長林香如則說，許多單親家庭面對更窘迫的情況、甚至斷炊，現行只開放申請急難救助，但就算審核通過最高也只有6000元，「後援在哪呢？」

家庭照顧者總會副主任張筱嬋說，因為疫情許多如日照、社區關懷據點停擺，勞工也要返家照顧，也要請無薪的防疫照顧假，但沒有工作就沒有收入，沒有收入又要如何面對龐大的長照費用呢？

民間團體呼籲政府，政府應提供受僱者「防疫照顧假」期間津貼，而「防疫照顧假」的事由應擴大為防疫期間受僱者有需要照顧家庭成員者皆可申請，也要提供醫護、社工、教師、托育及長照服務人員等補貼，並給予這些公共服務人員所需的各項防疫物資器材及相關訓練；政府應考量自營作業者亦有家庭照顧需求，政府應提供與受僱者一視同仁的補償效果。

民間團體也指出，去年政府頒布的勞工紓困措施大多限於有加入就業保險的資格，許多女性因考量照顧家人需求而從事非典型就業、或沒有加保，呼籲政府應針對非典型就業者提出相關的紓困方案及協助女性就業措施。