民進黨台南市議員初選結束，但爭議並未落幕。其中，永康區議員初選，湧言會推薦的陳世霖，以0.89％敗給泛新潮流系的黃肇輝後，指控黃在民調前10天發送5000顆、每顆市價約70元的鳳梨給選民，涉嫌賄選。檢方受理後已傳喚百餘人，全案依選罷法展開偵辦。

據了解，民進黨台南市議員初選民調日期從4月18到22日，陳世霖指控黃肇輝分別於4月7、8、9、12、13、14、15日等7天，在永康區武龍宮等22處宮廟前發放鳳梨。同時，立委郭國文也曾於第一天陪同黃肇輝出席，並舉行「相挺果農、回饋鄉親」記者會。當時，2人均強調，此舉係因鳳梨即將量產擔心價跌，先媒合企業認購，希望能夠拋磚引玉，幫助果農。

陳世霖陣營得知對手發送鳳梨後，即派人私下蒐證。據他表示，因擔心造成支持者的對立，並沒有在第一時間揭發鳳梨賄選案，還決定如果初選勝出就不追究。不料，雖然陳世霖的原始民調第一名，但因黃肇輝具新人身分獲得加分，最後仍以24.74％擠下陳的23.85％。

事後，陳世霖分別向台南地檢署及民進黨中央黨部提出檢舉。台南地檢署發言人林仲斌強調，立法院於2007年11月修正《公職人員選舉罷免法》，增列政黨黨內初選也適用，檢方上個月底已受理黃肇輝被檢舉送鳳梨賄選案，並完成首波關係人的傳喚，正釐清案情中。

據了解，檢方曾經傳喚黃肇輝及近百名領取鳳梨的民眾，但黃否認行賄，辯稱係幫忙果農行銷。不過，事後他曾在臉書發文向被傳喚的民眾致歉，並強調「競選活動皆坦坦蕩蕩，合於規定。」

郭國文也喊冤說，這並不是對價關係，而是類似公益的活動。當時只是因為剛好是產季，大概以1顆25元含運費，且僅發送2000多顆；原本選後還要繼續幫忙農民行銷，但現在沒有辦法了。