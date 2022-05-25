丹麥衛生當局周二指出，將向猴痘患者的密切接觸者提供由該國Bavarian Nordic公司生產的疫苗。

丹麥衛生局長Bolette Soborg說，衛生當局將向與感染者有密切接觸的人提供疫苗。疫苗將在接觸到受感染者後注射，目的是降低感染和嚴重疾病的風險。

目前還不清楚丹麥是否擁有疫苗庫存，也不清楚當局是否需要採購疫苗。

根據世界衛生組織(WHO)的資料，歐洲和北美已經出現了100多個猴痘的疑似或確診病例。猴痘是一種常見於西非和中非的疾病。丹麥在本次疫情爆發期間，已發現兩例猴痘感染病例。

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