新北市副市長劉和然視察校園兒童BNT疫苗施打情形。（王揚傑攝）

新北市副市長劉和然視察校園兒童BNT疫苗施打情形。（王揚傑攝）

新北市校園BNT兒童疫苗今（25）日開始施打，預計6月30日前為全市6至12歲學生完成接種。新北市副市長劉和然上午到土城區安和國小視察接種作業，劉和然說，主要來看整體動線與施打情況，包括等待區、評估區、注射區、觀察區的安排。這次疫苗的施打包括兒童BNT外，莫德納也同步施打，學校在安排上分流、分時、分天，讓不同對象有不同安排。

新北市今天安排頭前國小、安和國小、新林國小、淡水國小4校約2523人入校接種疫苗，上午8時許已陸續有家長帶小孩到學校接種疫苗，除特殊情況，家長都在校外等候，有些低年級的小朋友害怕打針，嚇得放聲大哭，但在護士阿姨耐心安撫下，都順利完成接種。

因有部分家長希望去診所施打，但各區疫苗施打點分布不均，對此劉和然說，第一波到貨5.7萬劑，因國小階段學生與不在國小階段的比例為1：5，故原本分配撥1萬劑到診所，4.7萬劑入校施打，但最近接到許多家長反映，想直接帶小孩到診所施打，所以昨天立即調整，把2.5萬劑撥到診所。至於區域的分布，因每個區域的狀況的確不同，已責成衛生局視各區預約情況，做區域性的調整。

對於新北市獲配發9.3萬劑兒童BNT疫苗的量是否充足，劉和然表示，經統計，這次BNT與莫德納的施打量合計約5成多，比例3：2，以土城安和國小為例，約40％選擇BNT，21％選擇莫德納，第一批5.7萬劑，第二批3.8萬劑，因為還有5到6歲不在小學階段的兒童，如果疫苗施打總數超過，會隨時向中央反映，請中央立即補發。

安和國小校長廖文志表示，學校學生數為2030人，此次有意願接種BNT疫苗約840人，占學生總數41％，加上日前集中施打莫德納疫苗412人，總施打率可達62％以上。

教育局強調，新北市重視每位學童健康，提供家長充裕時間考慮孩子疫苗接種選擇，並由學校進行充分衛教指導，提醒孩子多喝水、多休息、避免劇烈運動，若有不舒服及過敏現象立即向師長、父母反應，並妥善調整教學方式及減少激烈教學活動。