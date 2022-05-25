芮德為月經寫歌「Moon Party」，呼籲女生珍愛自己。（龍大謝提供）

新生代歌手高爾宣日前認愛大他9歲緋聞女友芮德，近日芮德為「月經狂歡節」寫主題曲「Moon Party」，將自己親身歷轉化為創作，希望女性朋友學習愛惜自己的身體，不論在任何時候都可以讓自己身心更舒適、更自在、也更自由。她還透露生理期時最幸褔的事，就是另一半也會貼心幫忙按摩、買紅豆湯、巧克力來讓她舒緩生理上的不適。

平常就非常重視健康芮德，只要有時間，早上都會做瑜伽保養身體，遇到生理期時也會獨家保養秘方薑黃牛奶或是桂圓紅棗等來補氣，她說，自己會這麼勤養身是「因為我在國中的時曾經在大賣場痛到快昏倒嘔吐被背出去，還有以前在紐約時也曾痛到躺在火車站裡面的椅子上半天直到不痛了，才坐車回打工的城市，整天行程直接泡湯。」，

芮德收到「月經狂歡節」的邀約寫主題曲後，認真研讀關於生理期的資訊，回想自己青春時期對於生理的認識也是一知半解，能獲得的資訊真的是太少了， 「不知道為何只要女生有情緒就會被說：『你大姨媽來了喔？』，這種說法對女生真的很不公平！」，所以她創作歌曲時，覺得每位女生都要從珍惜重視自己的身體開始，生理期對女性是一個好的身體循環，應該把生理期當作一個派對來慶祝，自己就是自己身體的女王。