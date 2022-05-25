世界銀行執董會批准中國利用全球環境基金（GEF）贈款「綠色和碳中和城市項目」，金額約2690萬美元。相關項目預計在重慶、成都、寧波等三個城市實施。

大陸央視網報導，根據大陸財政部消息，世界銀行執董會日前按簡化程式（AOB）批准中國利用全球環境基金（GEF）贈款「綠色和碳中和城市項目」（China-GEF7： Green and Carbon-Neutral Cities Project）。

據瞭解，該專案旨在將生物多樣性保護納入專案參與城市的發展進程中，並確立實現碳中和路徑。專案金額為2690.91萬美元，全部為全球環境基金（GEF）贈款。

專案包括三個部分：一是通過重點促進生物多樣性保護以及碳中和，加強城市高品質發展框架，金額為400萬美元；二是支持生物多樣性和氣候變化的綜合解決方案，規畫並投資於自然和碳中和，金額為1978萬美元；三是支援知識共用、能力建設和專案管理，金額為312.91萬美元。

專案實施機構為重慶、成都、寧波三個城市，以及大陸國家發展和改革委下屬單位中國城市發展中心。預計專案執行期為2022年至2027年。