《農業保險法》有助農民分散風險，並保障所得，國民黨立委提案取消現行農保補助比例60％上限，將上限改至75％，並要求主管機關定期檢討。然而審查過程中綠委態度相當保留，也認為目前無修法急迫性。藍委表示，若是民進黨提案早就通過了，只是不想把功勞做給國民黨，誰在擋大家都看得一清二楚。

《農業保險法》於20211月1日正式上路，立法院經濟財政聯席會今日繼審曾銘宗等19人擬具「農業保險法第十條條文修正草案」案。

國民黨立委曾銘宗、謝衣鳳、費鴻泰等立委提案，針對《農業保險法》，因現行法未能依照農民需要或實際需求發展予以調整，因此修正將施行後第6年起的60％補助上限比率取消，改以75％為上限，並要求主管機關定期檢討與調整。

民進黨立委陳亭妃指出，該法上路才一年半就要檢討，如果明天又處理一條，到底要檢討到什麼時候？一次性處理到位對農民才是真的好。

民進黨立委陳明文指出，修正條文要求主管機關應定期檢討並調整，就會考慮到現在是民進黨執政，可能民進黨對農民比較好，或許60％上限可以保持住，但若往後變成國民黨執政，對農民不友善，或許將比例調的比60％還低，這樣該怎麼辦？

然而國民黨立委謝衣鳳對陳明文說法不以為然，她說，今天審查的條文是要讓農委會可以提高農保和農民退休儲金的覆蓋率，這部分朝野都有共識，農委會自己也試算過，無論是6年後補助比例提高到75％，或是提高農退儲金對提倍數到1.5倍，農委會的負擔都不大，對此也沒有表示反對意見。

謝衣鳳說，不要說因為該法剛上路不久就不討論，既然在增加農民保障事上已有共識，應讓法條盡快到院會三讀通過，民進黨只是不想在這次把功勞做給國民黨而已。

國民黨立委曾銘宗批，口口聲聲支持農民的立委都跳出來反對，現在哪個政黨真的支持農民大家看得很清楚，將保費補助比率提高到75％，對比農委會一年超過1500億元經費來看，這比例其實相當低，要是由民進黨提案修正條文，現場早就舉手通過了。

民進黨立委邱議瑩不滿表示，現行《農業保險法》中的補助比率是當時各黨團取得共識的結果，該法上路才1年半，時空背景也變化不大，不該現在又來推翻當時國民黨團版本的結論。