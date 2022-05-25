Computex開展中，可編程邏輯閘陣列(FPGA)設計服務廠一元素(6842)今年攜手生態系合作夥伴於Computex展示多項FPGA運算加速平台，主攻邊緣運算、人工智能、智慧醫療、智慧金融、無線通訊及毫米波測試方案等新興應用市場。

一元素在今年Computex展會中，公司與各尖端領域的合作夥伴共同打造FPGA生態系，在人工智能、雲端運算、無線通訊、智慧金融與醫療等新興領域，成功合作開發出多項解決方案。

一元素表示，本次與生態系合作夥伴共同研發的解決方案，以可編程邏輯閘陣列(FPGA)架構與自適應晶片(Adaptable Silicon)，提供客戶彈性化與客製化的系統設計，開發產品最適解決方案，並透過特定領域架構(Domain-Specific-Application)針對不同終端應用作差異化設計，以及其特有的即時更新功能，協助客戶的研發團隊以現有設計架構，進行應用程序與演算法的更新及優化，無需依循傳統IC設計流程，耗資費時重新開發製造新的晶片，協助客戶大幅縮短研發時程，加速產品上市時間。一元素在今年Computex主要展示的解決方案包括邊緣運算人工智能開發平台、智慧醫療，以及無線通訊及毫米波測試方案。

受惠FPGA設計服務迅速發展，一元素2021年合併營收為新台幣10.22億元，稅後淨利為0.36億元，均創下歷史新高表現。一元素將持續透過FPGA高速運算平台，發展各項整合半導體晶片與電子終端系統的解決方案，並拓展多元終端應用產品及服務市場，與FPGA生態系合作夥伴共同打造AI世代的產品技術平台與與市場供應鏈。