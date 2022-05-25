金門縣太武山海印寺弘法基金會性海法師今天帶領真化師父及基金會董監事代表，攜帶奶粉禮盒及快篩試劑到縣府社會處，委由社會處轉送全縣獨居長者，提前祝福端午節平安。

金門縣政府社會處發布新聞稿表示，處長董燊和副處長李廣榮等陪同代表接受，感謝海印寺弘法基金會長年來對本地獨居長者關懷與照顧。

董燊表示，這項行之有年的年節送暖活動，縣府每年都會連結社會處綜合福利服務志工隊、長青樂活志工隊與五鄉鎮公所綜合福利志工隊，辦理訪視各鄉鎮轄屬內獨居長者，轉贈海印寺端午節慰問禮品，並協助長者清潔打掃居住環境。

但因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍然嚴峻，董燊說，各志工團隊自行擇日並遵循相關防疫規定辦理，並將防疫觀念再次向長輩宣導，期盼透過志願服務，聯合地區志工的力量，展現志工積極服務和真誠關懷精神，讓獨居長輩可以過個平安健康的佳節。（編輯：陳仁華）1110525