台經院今天公布4月營建業營業氣候測驗點為96.1點，重摔7.85點，不只連3跌，更下探2020年6月以來新低紀錄。台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真坦言，房市多空拉鋸，空方勢力有擴大，但要反轉向下甚至衰退，「機率還是不大」。

劉佩真分析，就不動產市況來看，4月六都建物買賣移轉件數月減11.2%，且4月廠商看壞的比例高達68.8%，展望未來，廠商看壞房市的比例仍有43.8%，反映今年以來房市溫度從1、2月還是熱的，3月轉溫，4、5月已經開始轉涼了。

劉佩真進一步指出，市場氛圍趨向保守有幾大因素，一是3月央行升息，且不排除今年底前有機會再次升息，將墊高房屋持有成本；二是央行未來可能會有更精準的調控房市政策；三是國內疫情升溫、確診人數比預期多，影響民眾預約看房意願。

除此之外，劉佩真表示，建商520推案減少、金融市場動盪、國內經濟成長存在諸多不確定性，以及買賣雙方對房價認知差距擴大，導致未來成交量能趨緩，上述因素均讓房市呈現多空拉鋸狀況，而且空方勢力持續擴大，使得4月營建業營業氣候測驗點出現明顯跌勢。

央行6月即將舉行理監事會議，外界關注央行是否再祭第5波選擇性信用管制。劉佩真認為，近期不論央行、內政部、金管會等相關部會都有打炒房的措施，接下來政策力道會慢慢浮現；若央行再推第5波選擇性信用管制，針對特定地區第2戶、投資或投機族群更精準打擊，的確會壓抑下半年房市表現。

劉佩真表示，換屋族可能被影響，不過首購買氣還在；整體而言，今年房市景氣不會像去年價量齊揚，但要反轉向下甚至衰退，「機率還是不大」。（編輯：林淑媛）1110525