國內疫情持續升溫，兒童確診病例數增加，全台25日起開放5到11歲施打BNT，苗栗全縣符合資格學童共3萬多人，但中央僅給1萬7千劑，因此採預約制，許多家長原本要讓孩子打莫德納的家長，都「跳船」不打莫德納、改打BNT。

苗縣6日起針對6至11歲學童校園集中施打莫德納疫苗，符合資格學童共有2萬6072人，根據衛生局統計，包括家長自行帶學童施打，截至目前全縣僅5733人完成施打疫苗，施打率21％、打氣不佳。

而25日苗縣因應中央政策，開放5到11歲學童施打BNT疫苗，符合資格共3萬3371人，扣除已打莫德納人數，還有2萬7638名學童可打疫苗。

衛生局疾病管制科長陳淑珠說，目前符合打BNT疫苗的學童有將近2萬7千多人，但中央僅配發1萬7千劑，只夠61％施打，因此今天開打前是採預約制，由家長自行帶小孩到醫療院所施打，目前所有預約名額都早早秒殺爆滿。

衛生局分析此現象，認為是因為最近不少專家學者，提出打BNT對學童防護力較佳等因素，才會讓很多家長「跳船」，放棄莫德納，改帶孩子打BNT。

陳淑珠表示，苗栗縣預計在下周6月1日開始，針對5至11歲學童校園集中施打BNT疫苗，家長如果有意願帶孩子打疫苗，不用急著這幾天搶打，縣府衛生局跟教育處都會有安排專業醫護人員到校施打。