台股多次跌破萬六後，立即有買盤承接，篩選融資連5日以上減肥，但外資連5日以上買超3千張以上，計有華通（2313）、大同（2371）及元太（8069）等11檔，這些個股是散戶退場、外資進場鎖碼的標的，未來股價有機會表現。

台股拉回至萬六關卡震盪，隨著全球股市都拉回到相對低檔，陸官股各種刺激經濟景氣的政策陸續出台，而美股也傳企業經理人抄底、美秋後可能暫緩升息，在消息面偏向利好下，外資法人買盤已逢低積極尋找好的標的，有可能成為下一波台股多頭衝鋒指標。

據統計，台股上市櫃股中，過去至少融資連5日減少，且外資至少連5日買超股在3千張以上有：華通、大同、元太、誠美材、華晶科、永光、志超、臻鼎-KY、可成、三陽工業、中興電等11檔。

華通外資連6日買超35,229張，融資連13日減、大同外資連5日買超26,545張，融資連12日減、元太外資連7日買23,518張，資融連7日減、誠美材外資連7日買13,018張，融資連7日減、華晶科外資連9日買12,536張，融資連7日減。

永光外資連11日買9,895張，融資連9日減、志超外資連15日買9,263張，融資連8日減、臻鼎-KY外資連9日買超9,087張，融資連6日減。

其他個股如可成、三陽工業、中興電等，都獲資連5日以上買超，買超張數在3～5千張以上，融資連5～11日減。