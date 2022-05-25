台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德25日指出，近期經濟情勢「三朵烏雲」罩頂：一、俄烏戰爭引發能源、食品和大宗商品價格上漲；二、通膨飆升以及主要央行緊縮貨幣政策立場的背景下，歐美消費需求下滑；三、國內疫情變動高度不確定，加上中國疫情封控措施加重全球供應鏈混亂，製造業、營建業廠商看當月及未來半年景氣，看壞比率都明顯增加。

台灣經濟研究院25日公布對製造業、服務業、營建業廠商所做的4月景氣調查問卷結果，經模型試算後，2022年4月製造業營業氣候測驗點為94.61點，較3月下滑4.49點，呈現連續四個月下滑態勢，為2020年7月以來新低紀錄。

2022年4月營建業營業氣候測驗點為96.10點，較3月下滑7.85點，呈現連續第三個月下滑的走勢，為2020年6月以來新低紀錄。台經院研究員劉佩真表示，不動產業受到大環境變動的影響甚大，2022年4月六都建物買賣移轉件數月增率為 -11.2％，主要是總體政經情勢的負面氛圍已影響到房市的景氣與信心程度，包括利率、通膨、經濟成長率、疫情、政策等環境變化因素，故4月廠商看壞的比例高達68.8％。展望未來，廠商看壞房市比例的比例仍有43.8％，代表國內疫情短期內仍將持續延燒，尚需一段時間才可望平緩下來。

服務業部份，2022年4月服務業營業氣候測驗點為95.49點，較上月修正後之95.28點增加0.21點。孫明德指出，服務業調查部分，有超過五成以上的餐旅業與運輸倉儲業者看壞當（4）月景氣表現，亦有一半比例的證券業者看壞當月景氣；但對於未來半年看法，批發業、餐旅業與銀行業者對於未來半年景氣看法呈現兩極，看好的廠商比例與看壞的廠商比例相近，而有三成比例的零售業者看好未來半年景氣，「此波疫情對內需、服務業的影響，沒有像2020年本土疫情的嚴重。」