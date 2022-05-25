70歲「老戲骨」李立群近年在上海生活，未料遇到當地疫情增溫，上海封城近2個月，最近終於開始半解封，讓李立群也放寬心，預告之後退休會回台灣生活。近日他在社群網站曬出自己上海豪宅的內部照片，很多人可能會覺得他有錢，但他表示房子是20年前買的，「一點都不稀罕，我一點都不算什麼有錢人」。

李立群近日拍影片，分享他在陸家嘴豪宅的內部樣貌，可見他吃飯的餐桌上凌亂，周遭地上也隨意擺放著紙箱和酒瓶，可見他私下生活化的一面，客廳極大，陽台外面擺了張椅子是他平時抽菸的地方，外面的景色看過去可見上海地標環球金融中心、上海中心、金茂大廈，俗稱三大件，地理位置極佳。

李立群分享上海豪宅內部樣貌。（圖／翻攝自秒拍）

李立群自嘲，很多人看到這裡可能會驚呼他怎麼這麼有錢，住在這麼好的地方，他則說：「別這樣想，一點都不稀罕，我一點都不算什麼有錢人，年紀大的人出來工作時間長了，你攢的錢不就是買房子嗎？」他透露房子是2002年買的，據今已經20年，「整個中國的房地產在泡沫（化），在跌，已經跌了8個多月了，都是職業商場的報告，不是亂講的」，他也強調：「沒有什麼，全世界的房地產都有個起起伏伏」，他問過專家房地產的起伏大概要多久，對方回答大概要12年左右。

李立群家陽台看過去可見上海地標。（圖／翻攝自秒拍）

李立群無奈說，他其實不清楚意思是「起」可以12年，還是「落」可以12年，或是一個「起伏」需要12年，他指出會住大房子是從小就住大房子，台北的房子大，小時候在鄉下的房子也大，而且小時候還住不起磚瓦房，是用油紙沾的，住到國一才換住磚瓦房，引來網友回應：「演戲演了幾十年了，有點積蓄很正常」、「20年，房價漲了10倍不止了，哈哈」、「2002年到現在，在一線城市只漲10倍不算是好的房產投資」、「李立群說自己不是有錢人，這要看跟什麼人比，跟普通上班族比，他肯定算有錢人；但跟其他圈內明星比的話，他還真不算有錢人」。

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