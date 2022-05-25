受到聯準會有意強勢升息，企業財報不如預期等利空因素影響，美股近期持續出現震盪，特斯拉股價周二下跌近7%，使得執行長馬斯克（Elon Musk）身價跌破2000億美元，但他還是穩居首富寶座。

綜合外媒報導，特斯拉周二股價下跌近7%，遠遠超過標普500指數0.8%的跌幅，馬斯克的財產也因此縮水5.4%至1927億美元，這也是去年8月26日以來馬斯克身價最低的時刻。

前一次馬斯克身價跌破2000億是在今年3月，不過馬上靠著美股出現反彈而回升，淨資產在4月初再度回到2880億美元。儘管馬斯克此次身價跌破2000億美元，但他仍是世界首富，貝佐斯以1278億美元身價位居第二名。

即使如此，馬斯克製造話題的功力還是相當了得，周二傳出特斯拉有意開設一家24小時營業的餐廳，占地達9300平方英尺的空間裡，是一間兩層樓有200個座位的用餐環境，且裡面還會有一個汽車電影院，食物會被送到車上，結合特斯拉的本業。