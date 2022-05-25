每個醫療診斷和處置都有對應的專屬分類代碼，「疾病分類師」透過掌握照護知識與編碼技巧，將出院病人的疾病診斷、各項醫療處置及術式正確的編碼，一旦分類錯誤即可能造成醫院重大的健保財務損失。擁有疾分師證照，薪資約落在在3.4k至4.2k間，另外還有證照津貼，加上免輪三班，成為相當夯的考照目標，輔英科技大學健康事業管理系組建團隊培訓學生，今年就有9名學生在學期間即取得證照。

輔英科大健康事業管理系羅家倫老師憑藉在健康產業擔任10多年行政職經驗，組建團隊培訓學生考取「疾病分類師」證照，今年有9位學生么佳琪、李紹玄、林冠宇、許均豪、郭卉蓁、郭佩函、蔡姵玲、顏嘉慧、蘇佩瑩在學期間即取得證照，打破歷年紀錄。

羅家倫老師說，每個醫療診斷和處置都有對應的專屬分類代碼，疾分師透過掌握照護知識與編碼技巧，將出院病人的疾病診斷、各項醫療處置及術式正確的編碼，一旦分類錯誤即可能造成醫院重大的健保財務損失。若想在健康產業工作，又要有不錯的待遇與生活品質，疾分師是份理想的工作。

「努力再努力！」羅家倫說這是唯一成功秘訣，學生必須先熟讀生理、解剖、病理等基礎醫學知識，再充實病歷管理、醫療資訊、統計等管理類科知能。擁有疾分師證照，薪資在3.4k至4.2k間，另外還有證照津貼，很有競爭力。

輔英科大校長林惠賢說，疾分師屬行政職，不用輪三班，且有證照加給，如有護理師及疾分師雙證照，進可攻、退可守，職涯發展面向廣闊。

健管系主任蘇斌光表示，疾病分類是醫管類科系最重要的職務之一，深受醫院重視，羅家倫老師是考照重要推手，擁有醫院行政職豐富經驗且是醫管出身，6年前來到輔英，逐步組建培訓團隊，由該系教師配合業師共同培訓，拆分基礎醫學科目，分門別類授課，搶攻通過率低的疾分證照。