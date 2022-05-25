今年的「福隆國際沙雕藝術季」即將登場，這次靈鷲山佛教教團再度和福容大飯店合作，推出「淨灘愛地球，免費看沙雕」環保公益活動，透過實際行動，關注和我們相依共存的土地。
由於疫情，今年的國際沙雕藝術季延到6月1日於福隆海水浴場正式開展，展期到10月10日，今年以「霹靂傳奇．掌中天下」為主題，打造36座沙雕來還原經典人氣角色，超過30位霹靂布袋戲角色齊聚沙灘，8公尺高的「素還真」絕對是最大亮點，屆時遊客將能近距離體會傳奇英雄們壯闊氣勢。
靈鷲山5年來每月都會安排1小時的「淨灘愛地球」活動，這次靈鷲山再度與福容大飯店攜手，6月18日推出「淨灘愛地球，免費看沙雕」活動，以實際淨灘行動，實踐開山住持心道法師長期推動「靈性即生態」的「愛地球、愛和平」理念。
就讀新北市聖心小學6年信班的陳奕翰，畫風明晰、用色鮮豔大膽，曾跟著外婆黃莉蓁淨灘的他，有感於海洋生態充斥各式塑膠製品，因此以「救救海洋」為主題作畫，送給淨灘夥伴，守護海洋的心令人動容。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。