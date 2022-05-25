靈鷲山再度與福容大飯店攜手，6月18日推出「淨灘愛地球，免費看沙雕」活動。（靈鷲山佛教教團提供／李奇叡新北傳真）

陳奕翰小朋友畫風明晰、用色鮮豔大膽，「救救海洋」得獎畫作，希望大家還給海洋生物乾淨的家園。（靈鷲山佛教教團提供／李奇叡新北傳真）

今年的「福隆國際沙雕藝術季」即將登場，這次靈鷲山佛教教團再度和福容大飯店合作，推出「淨灘愛地球，免費看沙雕」環保公益活動，透過實際行動，關注和我們相依共存的土地。

由於疫情，今年的國際沙雕藝術季延到6月1日於福隆海水浴場正式開展，展期到10月10日，今年以「霹靂傳奇．掌中天下」為主題，打造36座沙雕來還原經典人氣角色，超過30位霹靂布袋戲角色齊聚沙灘，8公尺高的「素還真」絕對是最大亮點，屆時遊客將能近距離體會傳奇英雄們壯闊氣勢。

靈鷲山5年來每月都會安排1小時的「淨灘愛地球」活動，這次靈鷲山再度與福容大飯店攜手，6月18日推出「淨灘愛地球，免費看沙雕」活動，以實際淨灘行動，實踐開山住持心道法師長期推動「靈性即生態」的「愛地球、愛和平」理念。

就讀新北市聖心小學6年信班的陳奕翰，畫風明晰、用色鮮豔大膽，曾跟著外婆黃莉蓁淨灘的他，有感於海洋生態充斥各式塑膠製品，因此以「救救海洋」為主題作畫，送給淨灘夥伴，守護海洋的心令人動容。