大陸界面新聞報導，歐盟執委會第一副主席蒂莫曼斯（FransTimmermans）當地時間24日在瑞士達沃斯「世界經濟論壇」年會，就能源轉型及中歐氣候合作接受提問時表示：「如果中國能夠從石化燃料轉向可再生能源，這將對中國未來的經濟產生巨大的積極影響。」

界面新聞問到，歐洲現在正面臨轉型可再生能源，也正在尋找全球合作夥伴。如何看待中國與歐盟的合作前景？

蒂莫曼斯回應，上周在再線上已與（中國氣候變化事務特使）解振華會晤，25日晚上也將在柏林和他見面。他們的會談主要集中在緩解（mitigation）問題上，該如何減少排放和適應（adaptation）問題？該如何確保把承諾給開發中世界的資金匯集起來，用於適應問題？現正在尋找方法來共同實現這一目標。他也在尋找方法，提高中國對（碳）排放交易系統的接受度，這是中國正在努力的事情。他認為前景可觀。

蒂莫曼斯指出，當然，他們也一直非常想知道「向可再生能源的轉型」在中國意味著什麼，因為中國正在大規模地投資於可再生能源。歐盟想知道，這對中國的能源結構來說意味著什麼？在什麼地方、以什麼方式產生影響？因為中國的溫室氣體排放量占全球1／4，如果真的能夠達成共識，減少這些排放，這將產生巨大影響。而且他還認為，如果能夠從石化燃料轉向可再生能源，這也將對中國未來的經濟產生巨大的積極影響。

他認為，因此，正如（美國氣候特使）凱瑞所說的，這是一個全球性問題。他相信中國在這方面一直表現出領導作用。如果沒有中國與美國一起r發揮領導作用，就不會有《巴黎協議》。去年在格拉斯哥，如果沒有觀點的碰撞——特別是在美國和中國之間——達成一個中國可以接受的、非常有前瞻性的協議，也就不會有協議了。因此，在這方面需要中國，中國也需要在這方面顯示出責任感。而解振華是可以真正、真正合作的人。

界面新聞報導，本屆達沃斯年會於22至26日召開。受到俄烏衝突影響，歐洲能源價格飆升，能源危機成為議程中廣受關注的話題。蒂莫曼斯24日在以歐洲能源安全為主題的會議上稱：「最晚到2027年，我們就可以把自己從俄羅斯的石化燃料中解放出來。」

中國和歐盟在共同應對氣候挑戰氣候方面早有合作基礎。2005年9月，中歐共同發布《中國和歐盟氣候變化聯合宣言》，建立氣候變化雙邊夥伴關係。在中國碳市場建設之初，業內人士就抱有中歐碳市場共同發展願景。2021年10月第二次中歐環境與氣候高層對話聯合新聞公報再次點出，雙方承諾繼續圍繞碳定價交換意見、分享經驗，進一步發展雙方碳排放交易體系。