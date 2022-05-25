考量鎳價短期由高檔下跌，且鋼鐵價格也由漲轉跌，短期獲利將面臨下滑壓力，允強(2034)目前股價淨值比約1.6倍，相較三年區間1.1~1.9倍並未偏低，法人維持投資建議為中立，目標價給予33元。

三大法人買賣超呈現土洋對作，外資、自營商已連3日買超，投信卻連4日賣超，允強近日股價在5日線震盪，周三允強漲約1%，站上5日線、拚穩月線。

國內的不銹鋼價格將走弱，評估主因有二，其一為國際鋼鐵及鐵礦砂價格下跌，中鋼(2002)6月盤價也以下跌開出，鋼鐵價格短期已進入修正走勢。次之為國際鎳價近一個月大幅下跌，隨鎳價下跌將對不銹鋼價格帶來沉重壓力。整體來看，隨著國際鋼鐵及鎳的價格下跌，預期上游的不銹鋼將開出的6月盤價將有下跌的壓力。

允強受惠不銹鋼價格維持高檔帶動營收上升，今年第二季營收預估43.57億元，年減1.66%、季增6.74%。法人認為，不銹鋼價格將在第二季反轉向下，出現一波下修，將影響允強的毛利率表現，第二季毛利率預估降至16.67%，第二季獲利跟跌，稅後EPS達0.69元，全年EPS估為2.67元。

允強看好歐洲市場的商機，決定在土耳其設立新廠，並增購土地為未來繼續增建廠房提前布局。允強土耳其廠目前第一期已經完工並成功試產不銹鋼管，預計將在今年第三季順利開始量產。法人認為，允強設立土耳其廠主要考量其位於亞歐交界的地理位置，可幫助允強增加對歐洲的出貨，甚至是未來增加北非、中東都具可能性。除了不銹鋼板與鋼管廠外，允強並在當地興建工業用構造管廠，全部完工後土耳其廠的整體年產能可達6~7萬噸。土耳其廠有助允強擴展新的市場，完整營運貢獻時間預期在2023年。