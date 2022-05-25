國內疫情大爆炸，尤其許多小朋友確診後，病情急轉直下，造成家長及老師的恐慌。台北市正在考慮是否「直接放暑假」，不過教育團體認為「直接放暑假」在實務上可能會遭遇很多問題，建議遠距教學到學期末，政府並發放防疫補貼給家長，這樣可兼顧各方需求。

全國教育產業總工會理事長林碩杰表示，近日幾起兒童確診案例，小孩在很短時間病情就惡化、甚至死亡，這不只讓家長感到害怕，連老師都恐慌，擔心小孩若在班級確診，然後出了狀況，誰能負責？

林碩杰說，現在國小及幼兒園學生已打疫苗的比例偏低，即使打完疫苗，也不會在3、5天內即產生抗體，而兒童中重症案例也持續增加，請教育部不要再踢皮球、不要再讓孩子們冒險犯難了，備好配套，「提早放暑假」吧！如果不能提早放暑假，那教育部就要為每位學生準備快篩試劑，以確保校園安全。

全國中小學校長協會理事長、新北市新莊國小校長張信務表示，這一波疫情太快速及凶猛，造成家長擔心。但現在距離學期末還有1個月，如果直接放暑假，學生可能要在8月補課，但那已是新學年開始，在學校運作上會遇到相當大的困難。

張信務說，8月1日新學年開始，學籍系統會自動為學生升1個年級，他們也被編到新班級，老師和同學可能都是新的。如果8月進行補課，這一部分學習成績無法納入學生上一個學年裡面；而且如果是小六學生已經升上國中，怎麼補課，他們將有1個月的學習空白。

「以現在凶猛的疫情，站在學校的立場也希望直接放暑假，但實務上有困難。」張信務建議，可以改為直接遠距教學到學期末，學生未來1個月在家學習，之後也不用再補課，這樣問題比較簡單。

國教行動聯盟家長部長王瀚陽表示，之前他們曾對家長做過調查，在現在的疫情下，約7成不想小孩到學校去，贊成直接遠距教學到學期末。不過這樣的話，若有12歲以下的小孩，家長至少1人要在家陪伴他們，他們無法工作，家庭經濟會出問題，因此建議政府發給家長防疫補償津貼給他們，這樣就可以各方兼顧。