5至11歲兒童BNT疫苗25日起開打，新竹縣國小校園集中接種同步上路，由於集中施打需時間彙整意願和協調醫療院所，考量偏鄉交通不便，竹縣率先規畫學生數較少的尖石鄉新光國小學生接種，尖石衛生所人員上午前進新光國小，完成31名學生接種作業，明起全縣各國小集中接種也將接續實施。

疫情逐漸進入高峰，在朝向與病毒共存的防疫措施下，疫苗的保護很關鍵。縣長楊文科表示，12歲以下兒童是最晚接種疫苗的族群，日前兒童莫德納疫苗開打，竹縣規畫了校園集中接種，目前持續進行，現階段則多了BNT疫苗加入校園接種行列，縣府團隊已做好完善接種規畫，讓孩子盡快接種，家長放心。

竹縣衛生局說明，考量尖石後山交通非常不方便，25日由尖石衛生所6名同仁前往後山的新光國小校園幫學生接種，共完成31位學生接種，情況順利。

根據中央政策，25日起全國各縣市開始接種5至11歲兒童BNT疫苗，竹縣衛生局預先規畫校園集中接種和合約醫療院所預約接種，校園集中接種依循上次兒童莫德納疫苗規畫進行，經意願書回收彙整造冊後，協調醫療院所安排期程，學校將陸續通知接種的日期和時間。5、6歲未入學國小或其他因素沒有校園集中施打者，可由家長帶往新竹縣合約醫療院所接種。