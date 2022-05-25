基隆市忠三橋去年底改建，近日工程單位將橋面掀開，發現疑日治時期逾百年旭川河岸壁駁坎重見天日。工務處表示，日前找到一處適當空間，將以設置「觀景窗」方式，供民眾觀察及親近石駁坎。

忠三橋因主梁明顯裂開變形，具危險性，市府於去年5月28日緊急封閉，並向內政部營建署爭取補助，總工程經費約新台幣3000萬元，並於同年12月1日動工，近日工程單位將掀開橋面後，重現疑似日治時期的古運河岸壁駁坎，過去漁民會藉此坡面上下船、搬運漁貨，地方盼能保存。

基隆市議員鄭文婷上個月前往現場會勘，盼市府找到一處適當空間，以預留觀景窗的方式，讓大家可以更親近石駁坎，並在觀景窗底部埋設攝影機、裝設投影燈，透過網路即時傳送石駁坎的畫面，同時運用舊有市區石駁坎照片相互對照，讓民眾能更親近了解石駁坎，以及過往基隆人的日常生活。

對此，基隆市政府工務處養護工程科長簡翊哲指出，將在駁坎後方新設橋台基礎，保留駁坎現況。他強調，新設橋梁基座不會影響到這些駁坎，目前已覓得一處適當空間，將以設置「觀景窗」方式，在橋上開一個洞，可以觀察到駁坎，但如何施作還要規畫研議。