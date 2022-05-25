從2019年香港發起反送中抗爭運動至今近3年，位於美國華盛頓的香港人組織「香港民主委員會」（Hong Kong Democracy Council，HKDC）統計發現，政治犯人數已超過千人，當中超過一半年齡低於25歲，合計總刑期達772年。

據VOA美國之音報導引述香港民主委員會發表的最新研究報告顯示，在2019年6月9日發生100萬人遊行反送中後，有超過1萬501人被捕，當中有2974人被檢控。在1815個已經完成審訊的人之中，定罪率為67％。

香港民主委員會並建立一個數據庫，紀錄被囚禁人士的相關資料。根據他們的資料顯示，香港已有1014名政治囚犯，當中582人仍在囚禁中、432人已完成刑期，仍在服刑者身分包括政黨人士、非政府組織、工會領袖、記者、教師、學生、律師、抗爭者等。

香港民主委員會執行總監梁繼平表示，報告初衷是想系統地整理這些政治犯的資料，好在日後可以監察與進行國際上的倡議。而報告顯示有超過一半在囚的人士低於25歲，甚至15％是未成年人士。

而在囚人士的平均刑期是1.6年。最多人因為「非法集結」而被定罪，有234人；因「持有攻擊性武器」而被定罪的人之中，最多人的案件中持有的是鐳射筆、有59人。他說，令他震驚的數字是，把所有入獄者的刑期加起來高達772年。