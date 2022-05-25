宇宙人與大聲光電為小花計畫共同創作。（相信音樂提供）

劉若英與陳建騏、邵雅曼為小花計畫共同創作。（相信音樂提供）

陳建騏與劉若英、邵雅曼為小花計畫共同創作。（相信音樂提供）

「宇宙人」樂團主唱小玉日前在IG直播分享自己快篩陽，有喉嚨痛、發燒等症況，他平常是宅男很少出門，不曉得為什麼會被感染，同事為他準備清冠一號，他在家休養幾天之後症狀減輕，如今身體已經完全康復，他今（25 日）寫下「大病初玉」向粉絲報平安。

宇宙人受疫情影響，原本計劃5月舉行的「The Moment! 宇宙人理想狀態演唱會」延期，不過他們將參與「小花計畫 2022 - Re：小花盛開的回音」特展，則是不受影響，宇宙人與大聲光電為小花計畫共同創作，6月25日起在高雄金馬賓館當代美術館ALIEN ART CENTRE展出

由策展人方序中、音樂總監五月天瑪莎與邵雅曼打造的「小花計畫 2022 - Re：小花盛開的回音」，今年邀請劉若英、五月天阿信、宇宙人、告五人、HUSH、家家、茄子蛋、YILE LIN林以樂、陳建騏、魏如萱、鳳小岳等9組音樂人，聯合10大藝術家，跨界演繹難忘的鄉愁回憶。

2019年「查無此人 - 小花計畫展」於台北開展，吸引逾10萬人入場參觀，今年移師高雄展出，由策展人方序中、執行總監陳勇志、音樂總監五月天瑪莎、負責現地藝術概念的金馬賓館當代美術館執行長邵雅曼，以及相信音樂、相遇音樂、BIOS 、究方社聯手共策。展覽自6月25日起至10月30日於金馬賓館當代美術館展出。預售門票自6月8日起於全家FamiPort開賣，門票皆含1張EP。