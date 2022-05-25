陸媒《環球時報》引述《今日印度》23日報導稱，印度軍方準備成立由東部陸軍、空軍、海軍司令部和位於安達曼與尼古巴群島（Andaman and Nicobar Islands）的三軍司令部組成的聯合指揮中樞，以「齊心協力」的方式，對抗中國在印度北部邊境地區和印度洋海域的任何「潛在挑戰」。報導稱，印軍此舉是為了應對「中國威脅」。

報導引述政府人士的話稱，此一新的指揮中樞被稱為「提特拉小組」（Tetra Group），已於上週在印度東北部西隆市（Shillong）舉行會議，討論如何在整合後提高溝通和作戰效率等問題。

報導強調，提特拉小組授權在戰時開展行動，且有權在國家面臨安全威脅時作出「關鍵決策」。不過，報導沒有明確指出，所謂關鍵決策能否由該小組獨立作出，或者在特殊情況下作出關鍵決策的自由裁量權到底有多大。未來一個階段，該小組將持續召開各層級會議，以便進一步強化融合聯動，同時加緊制定推出相關方案。

近期，印軍對中國的動作頻頻。多家印媒此前報導稱，先前駐紮在印巴邊境的印軍六個師正陸續移防至阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh，中國稱為「藏南地區」）等中印邊境重地。在印度東北部的阿薩姆邦，印度陸軍還指示先前專門從事反恐行動的一個師今後只負責中印邊境防務。《今日印度》稱，印軍試圖通過一系列活動向中方傳達一個訊息，即「印度比以往任何時候準備得都更充分，中方永遠不要試圖單方面改變（邊境）現狀」。