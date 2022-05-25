近期出現太多不利於經濟景氣的事件，台灣經濟研究院長張建一25日說，還好最近有些好消息，中國清零措施6月會慢慢解封，原來沒做的生產預估會趕工進行，對全世界供應鏈和消費需求「是好事」；另一方面，美國聯準會積極升息若沒有處理好，可能影響到實體經濟的問題，至少目前估計美國會出現衰退的機率低於五成，美國內部開始有不一樣的看法，「也是好消息」！

台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德也分析，中國製造生產逐步恢復運作，接下來肯定趕工加快生產，會是今年第三季製造業動能表現的好事，而台灣製造業在4月期間大規模投資於機器設備，「今天的投資，就是明天的經濟」，只要下半年不要再有特殊情況，第三季經濟動能不會讓廠商失望。

台經院25日公布廠商景氣調查結果，張建一在主持記者會時強調，台灣是小型經濟體，4月外銷訂單雖然出現負成長，出口成長仍在持續，對國內實體經濟影響不大，反而要關注內需最大變數的通膨議題，通膨是全世界面臨的壓力，問題出在供給面，下半年會愈見趨緩，

張建一指出，下半年不確定因素，有短期、有長期，是不是會慢慢退燒？要注意的是，除了實際經濟，下半年還有糧食危機，還有小地區的地緣政治問題，GDP都有下修的疑慮。

由於主計總處本周五（5/27）將公布最新2022年GDP年增率，張建一說，主計總處應該會下修前次預估值，因這2、3個月來發生了俄烏戰爭、中國清零措施等，即使下修之後的估值應該也和台經院預估的4.1％差不多，台經院是智庫中最早提出此數據，除了來自外部環境變動的推動，更重要的是台灣經濟結構目前的成長動能應可以在年增率4％的實力。

台灣2022年GDP年增率若要高於4.1％，張建一表示，有些加分項目，例如疫情高峰快到了，台灣疫苗接種覆蓋率愈高了，消費沒有太受影響，即使沒有五倍券發放，消費需求仍在，台灣的防疫作法會走向歐美作法，出入境放寬，下半年解封希望能吸引更多外國來台觀光客，帶給GDP更大的貢獻。