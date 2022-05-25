夏天就是要大吃芒果的季節，85度推出三款炎夏水果季蛋糕，其中芒果多多巧克力戚風蛋糕，最上面表層舖了滿滿的新鮮芒果塊，輔以草莓點綴，另一款熟成蜜桃紅茶上頭有豐富的奇異果、草莓和水蜜桃，以及酸甜可口的法式檸檬塔個人切片蛋糕，5/26起在全台85度門市同步開賣。6吋的「芒果多多」最大的特點就是，上頭的芒果多到快滿出來，而且是選用新鮮芒果去皮切丁後舖上去，色澤金黃，口感香甜，搭配底下綿密香草戚風蛋糕，配上比利時頂級嘉麗寶白巧克力製成的白巧克力香堤，是今年夏天絕不能錯過的一款芒果蛋糕，售價460元，屬於季節限定，售完為止。

同樣6吋的「熟成蜜桃紅茶」，蛋糕中間有一朵白巧克力玫瑰花，週圍擺上一圈奇異果、水蜜桃和草莓水果切片，蛋糕體是以香草戚風蛋糕，輔以紅茶慕斯，與進口動物性鮮奶油融合，濃醇奶香味十足，蛋糕中間夾層還有比利時愛迪亞水蜜桃餡，以及法國保虹白蜜桃果泥做成的水蜜桃凍，清爽可口，售價460元。「法式檸檬塔」香酥法式塔皮內擠上檸檬餡，嚴選比利時頂級嘉麗寶白巧克力、進口動物性鮮奶油，以及法國保虹黃萊姆和青檸果泥特製而成，酸甜爽口，單顆售價70元，很適合夏天下午茶消暑的甜點！

以上三款水果季蛋糕，5/26起在全台85度門市同步販售，或是透過85 Cafe APP線上訂餐服務，選擇外送/外帶訂購。