繼公布年度人氣王、年度啦啦隊後，P. LEAGUE+今天（25日）宣布2021-22賽季年度穿著獎得主，由台北富邦勇士「噴射機」張宗憲擊敗聯盟一票型男球員獲獎，也是在隊友林志傑蟬聯年度人氣王之後，台北富邦勇士第2位獲頒場外周邊獎項的球員。

年度穿著獎項由Bounce、COOL、GQ、JUKSY、KIKS等5家時尚潮流媒體，為球迷選出入圍者，每隊各有3名球員代表，台北富邦勇士為張宗憲、林書緯、簡偉儒，新北國王則是張文平、簡祐哲、李盈鋒，桃園領航猿有羅賓森、施顏宗、盧峻翔，新竹街口攻城獅高國豪、朱雲豪、法獅，福爾摩沙台新夢想家的簡浩、成力煥、吳永盛，高雄鋼鐵人的呂政儒、王律翔、盧哲毅等18位球員參與票選，進入第2輪再由5家時尚潮流媒體及球迷進行投票。

時常在社群媒體分享獨具自我風格場下穿搭的張宗憲，最後在7張選票（包含2張球迷選票）獲得3張5分、以總分21分拿下PLG年度穿著的殊榮。