全球票房賣破50億台幣的好萊塢冒險動作喜劇《失落謎城》，卡司找來奧斯卡影后珊卓布拉克、性感男星查寧塔圖、「哈利波特」丹尼爾雷德克里夫共同主演，全球第一性感男星布萊德彼特驚艷客串，今日起搶先在CATCHPLAY＋影音平台飆速上架。

其中珊卓布拉克一身突兀又充滿「笑」果的閃亮緊身連衣褲引發話題，但她認為高跟鞋最是令觀眾發噱的搞笑擔當：「把我逼瘋的並不是連衣褲而是高跟鞋。我們當時在討論，如果女主角穿的是布鞋就一點都不好笑了，觀眾也會覺得很無聊，所以我不顧導演勸阻也堅持要穿高跟鞋，結果戲裡拔山涉水的，把自己搞得痛不欲生，我超想抱怨但也沒得抱怨，因為都是自己造成的。」

好萊塢搞笑一姊珊卓布拉克身兼電影《失落謎城》的主演及監製，親力親為一手將塵封7年乏人問津的劇本打造成超吸睛的票房喜劇，她分享最初的起心動念：「為什麼觀眾只能靠漫威電影逃離現實？觀眾需要一些驚奇的時刻讓他們可以做做夢、甩開生活壓力，我們想要滿足這樣的需求，我想要參與電影中的驚奇時刻，但我要做得更好、使它更有意義。拍攝中我們不斷討論怎樣可以達到那樣的效果，我們身負重任，我認為我們做到了，我希望大家在看這部電影時就如同坐了一趟遊樂園裡的雲霄飛車一樣！」