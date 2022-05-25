國際串流平台Netflix、Disney+看準韓劇在全球市場的影響力，近年積極投資韓國製作公司，在2021年產出了《魷魚遊戲》、《D.P逃兵追緝令》、《雪降花》等，高討論度的原創韓劇。而串流平台的高便利性與不限地域性，更考驗了傳統電視台在選擇內容上的多元程度。因應國際趨勢，龍華電視向韓國知名OTT平台，Naver、Kakao TV採購滿載著成長的韓網劇《影子美女》、《兼職戀愛》、《今天開始契約戀愛》、《請確認活動》，特別在週末晚間時段開闢新單元《週末偶像Web Drama》。

「即使並不完美，也是可以接受的」影子美女

《影子美女》、《兼職戀愛》、《今天開始契約戀愛》、《請確認活動》將在龍華偶像台播出。（圖／龍華電視提供）

由近期在人氣韓劇《我們的藍調時光》《少年法庭》展現好評演技的沈達琪首次擔綱《影子美女》女主角，飾演外貌平凡遭到排擠的女高中生，而她的另一個身分是螢幕裡全身散發自信，擁有77萬名粉絲的社群網紅「Genie」。

故事以緊張又驚悚氛圍做開場，「具愛珍」坐在電腦桌前，用修圖軟體修著一張似她又非她的照片，臉上露出詭異且滿意的微笑。因為外貌被同學霸凌，看到漂亮的女同學有時想：「如果我能跟她一樣漂亮就好了」，在現實社會大多數人都是外貌至上，學生時期的比較心態更甚，有人藉由沉迷遊戲世界，來逃避現實人生帶來的挫敗感，而具愛珍藉由創造Genie，來逃避被同儕糟蹋的自尊心，滿足現實生活沒有的虛榮心。

「成長是誤解、理解，再相互學習的過程」兼職戀愛

《不要單身要戀愛》的第二部曲《兼職戀愛》，由《上流戰爭》朴秀娥攜手《某一天滅亡來到我家門前》的達淵，在餐廳裡展開充滿友情與愛情的打工體驗。23歲最不欠缺的就是勇氣，又沒考上公務員的「夫瑟美」，唯一的收穫竟然是膀胱炎？！失敗了這麼多次，毅然決定放棄，想趁年輕體驗從未有過的生活。於是她找到了餐廳的兼職工作。

店裡有令人心動的主廚、現實主義的理科女、體貼感性的社群作家，還有個專門找夫瑟美麻煩的掃把星？！加上喜歡搞曖昧的母胎單身女主角，不同性格的團體生活就此展開，爭執不斷、毫無默契、相愛相殺，而在相處碰撞中，也會有意想不到的收穫。青春不就是要不停地嘗試嗎？如同劇中台詞「本來我認為在廚房裡，原則應該是最重要的。但經過了今天，覺得也不一定非要怎樣。」

「每個人都有重要的東西」今天開始契約戀愛

在人氣韓劇《流星》有小小演出的申炫承，攜手李施宇、林尚均和崔裕姝，在青春校園劇《今天開始契約戀愛》嚐到戀愛的甜蜜、單戀的苦澀，懂得忌妒，也學會放下與成全。

校園女神吳智娜（李施宇 飾）為了擺脫前男友具亨卓（林尚均 飾），讓李勝民（申炫承 飾）假扮成她的男朋友，簽下為期50天的契約戀愛。在契約交往期間，勝民對智娜用心照顧、暖男行為，智娜漸漸產生情愫，加上前男友和好友因嫉妒從中搗亂，讓智娜正視自己的心意，本來就暗戀智娜的勝民，決定當契約結束後，展開真正的戀人關係。

劇中高顏值的四角戀，一群高中生在不懂愛的年紀裡，單憑著一份喜歡用力去實踐，因為這對高中生來說是最重要的事情呀！青澀懵懂戀愛的酸甜味，絕對會讓觀眾看到姨母笑。

「有時候暫停是為了更好的開始」請確認活動

《請確認活動》由Girl’s Day成員方珉雅、權華夽和安友淵領銜主演。感情的開始需要兩個人同意，而結束卻是一個人的決定。朴道謙（權華夽 飾）毫無來由跟夏頌伊（方珉雅 飾）提出分手，前一天還說愛她的男人，今天卻說不愛了？一趟意外的濟州島情侶旅行，將成為他們感情的終點，還是新的起點？

在溝通上擁有差異的兩個人，一個心口直快直率坦蕩，一個沉默寡言自我壓抑，兩人用自己的方式愛著對方，卻沒有注意到對方真正的需要，不只是劇中男女主角的問題，現實生活絕大部分的戀愛男女都有這方面的困擾。「旅行這個東西真的好奇怪，總會往意想不到的方向發展。」誰說分手的情侶不能一起參加情侶旅行？也許這段暫停的關係，透過旅行再給彼此一次機會，重新檢視過去，釐清對彼此的想法。

劇中細膩的描述三對戀人或夫妻的戀愛相處模式，不管是曾經經歷過的你，或是脫離軌跡而感到慌張的你，絕對會有很深的感觸，加上令人心曠神怡的濟州島美景，讓觀眾可以放鬆心情追劇。

青春無悔，夢想最美《週末偶像Web Drama》，已於5月21日起，每週六日晚間8點半，龍華偶像台MOD353頻道，全台首播。選擇留下什麼，我們就會長成什麼樣的大人。