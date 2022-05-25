祥碩(5269)最大美系客戶AMD(超微)於Computex正式發表採用Zen 4架構的Ryzen 7000系列CPU，除在各項規格及效能升級外，也改採用全新的AM5插槽，亦發表支援的600系列新主機板，預計秋季正式推出，祥碩重新取得獨家供應AMD的600系列高階晶片組，導入PCIe 4/5、USB 4 20Gb/s等技術，目前新晶片組已開始小量出貨， 預估第三季受惠AMD新品放量，營運將有明顯轉折。

第二季為PC傳統淡季，俄烏戰爭導致歐洲需求急縮，大陸封控及通 膨亦影響亞太地區需求，大陸地區PC相關標案暫歇，整體需求需待季底供應鏈恢復正常後回溫，在新產品尚未放量下，故祥碩第二季預估營運仍保守。

展望下半年，英特爾、AMD在下半年均將推出新款CPU，並支援HDMI 2.1、DP 2.0、USB 4、PCIe 5、DDR5等規格，USB 4整合多項傳輸規格並以Type-C為標準介面，將明顯提升使用者體驗，有利 USB 4滲透速度，祥碩的裝置端產品與Thunderbolt領導業者合作，下半年將陸續通過認證，2023年USB世代交替將帶來下一波成長動能。

目前祥碩新規格已經打進最大ODM客戶AMD高階產品，雙方關係會越來越緊密，再加上上一代中階、低階，可以說幾乎100%由祥碩提供。

法人表示，儘管近期ABF載板缺貨，加上AMD積極拓展伺服器業務，預期AMD的CPU出貨將偏向伺服器，雖然不利祥碩短期營運，但下半年AMD新CPU推出且ABF供給舒緩，新產品規格、功能提升並改採28奈米，加上大陸PC標案重啟，祥碩營運可望重獲成長動能，看好祥碩今年每股獲利可望維持去年水準，祥碩2021年每股獲利46.13元，至於2023年因AMD 600系列高階版、500系列中/低階版均由祥碩獨家供應，加上還有USB 4世代交替帶動，對營運有正面助益，全年每股獲利上看6股本實力。