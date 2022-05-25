隨著行動裝置普及，不少人習慣使用Google地圖找路，或是透過街景功能查看道路實景，而在Google街景功能推出15周年的同時，也公開了台灣人最常瀏覽的25個地點，其中冠軍竟是一間位於彰化鹿港的7-ELEVEN，而知名景點台北101竟位居17名，讓不少網友都相當傻眼。

臉書粉專「地圖新鮮事 RiChi」PO文，分享台灣年度最多人瀏覽的Google街景地點前25名，其中冠軍竟是平凡無奇的「7-ELEVEN東崎門市」，位於彰化縣鹿港鎮，而第二名則是高雄市鹽埕區的「城中大廈」，該建築於去（2021）年10月發生火警，造成46死43傷，是台灣史上第二嚴重的建築物火災。

至於第三名為「台中火車站」；第四名是高雄市鳳山區的「仁惠婦幼醫院」；第五名為台東縣大武鄉的「7-ELEVEN台東大武門市」；第六名則是「百桂食品」，瑪莎拉蒂惡少張敦量和一名男大生，因車輛擦撞產生糾紛，未料他竟將對方打進加護病房，引發眾怒，連帶影響家族企業「百桂食品」，不少網友前往其Google頁面刷1星評論。

而令人更驚訝的是，許多觀光客都很愛去的知名景點「台北101」，竟只有第17名，另外「台北車站」也只有第24名，意料之外的排名讓網友們都感到不可置信，「神奇了，車站景點什麼的我可以理解，其他？」、「鹿港7-11怎麼一回事？」、「這間小七外觀很一般，到底為何第一？」、「小七應該是車隊集合點」、「笑死，百桂食品也上榜」。