九合一大選將於11月26日舉辦，因應選舉查察，新北地檢署今依高檢署指示與全國各地檢署同步成立「查察賄選及暴力執行小組」，正式啟動選舉查察機制，新北檢指出，迄今接獲12件賄選暴力情資，均已由檢察官指揮警調人員深入追查中。

新北檢檢察長毛有增、新北市調處長林中輝、新北市警局副局長溫枝發、新北市政風處副處長許茂吉今共同參與揭牌儀式。毛有增表示，乾淨選舉是民主制度的基礎價值，選出最具有代表性、最能夠為人民謀福利、為大家幸福美好將來打拼的候選人，是檢察官不能迴避的責任，也請民眾支持反賄選行動，踴躍檢舉，以端正選風。

新北檢指出，將依據法務部選舉查察工作綱領，縝密規劃辦理「嚴查賄選及暴力」、「嚴防假訊息」及「嚴辦境外資金」的選舉查察工作，達成「公平選舉、杜絕不法」的目標。

新北檢表示，即日起指派專責檢察官分區查察，並設「選舉查察聯繫中心」，指派人員輪流值勤，受理妨害選舉刑事案件，希望各界人士能勇於出面檢舉賄選。

新北檢選舉查察聯繫中心檢舉專線為（02）22615823，免付費專線0800-024-099，傳真機（02）22619919，自即日起24小時受理民眾檢舉，檢舉資料完全保密，除有高額檢舉獎金，更希望經由全民的監督，及時遏止賄選、暴力介入選舉等不法情事，共同維護公平、公正、客觀及乾淨的選舉環境，彰顯政府維護廉能與堅守民主決心。