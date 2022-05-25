統一發票獎號出爐。

111年3、4月期統一發票今（25）日開獎，千萬特別獎號為32220402，特獎號碼為99194290，以上8位數位數號碼全部相同者，分別可獲得獎金1000萬和200萬元。

3、4月統一發票頭獎號碼為，16525386、28467179、27854976，其中8位數號碼全部相同者，各得獎金20萬元。領獎期限為6月6日至9月5日。

至於今年1-2月統一發票1000萬特別獎及200萬特獎，還各有3張及4張未領獎，財政部提醒，民眾記得在7月5日之前完成兌領，以免跟財神擦身過。

財政部表示，1、2月統一發票1000萬特別獎，中獎號碼「18927486」，至今尚未兌領的3張開出地點都在高雄市，消費金額最少只花76元買麵包，購買地點為高雄市前鎮區MLD台鋁生活商場，其餘兩張則分別是在7-ELEVEN高雄市三民區皓東門市花費139元購買燴飯、義大利麵；另一張千萬中獎發票，則是在岡山區藍衣坊消費金額7616元。

另外，200萬特別獎中獎號碼「82050976」，還有4張還未兌領，中獎者多是中南部幸運兒。最低金額是花65元在統一超商台南市安昌門市買菸品，另外3張消費金額都在百元以上，包括在屏東縣潮州鎮阿倫燒冷冰消費110元、統一超商台南市期建門市買125元食品，以及在北市信義區蘋果公司App Store消費273元購買應用程式。