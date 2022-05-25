輝瑞BNT兒童劑型疫苗今天開始接種！副總統賴清德今天提醒，接種完疫苗的小朋友，記得保持充足睡眠、維持飲食均衡，兩周內避免劇烈運動。台灣目前共有兩款兒童疫苗可施打，後續會視各縣市接種情形，評估加開預約量，政府也會持續給孩子們更好的醫療照顧、全力守護孩子的健康安全！

本身是公衛專家的賴清德表示，今年首批採購的輝瑞 BNT兒童劑型疫苗77.76萬劑，從今日起，陸續開放接種，他請家長們一起了解注意事項：施打對象為5至11歲兒童；時間依各縣市公告陸續安排施打；地點由各縣市校園集中接種，或合約醫療院所接種；方式則要記得攜帶兒童的健保卡、身分證前往施打。

他提醒，接種完疫苗的小朋友，記得保持充足睡眠、維持飲食均衡，兩周內避免劇烈運動。另外，也請家長與老師們，多留意孩子的健康狀況，如果有嚴重疫苗不良反應，或出現體溫大於41度、持續昏睡與嘔吐、意識不佳等狀況，請立即就醫評估。

他也提醒大家，防疫不分大人、小孩，請符合接種資格的兒童及早施打疫苗，家中成員也應完整接種三劑疫苗，並做好戴口罩、勤洗手等措施，保護自己也保護家人。目前兒童疫苗數量充足，後續會視各縣市接種情形，評估加開預約量，政府也會持續給孩子們更好的醫療照顧、全力守護孩子的健康安全！