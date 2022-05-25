南台灣首座新建型社會住宅「凱旋青樹」預定今年8月底完工，由設計衛武營國家藝術中心、新高雄火車站站體設計的荷蘭麥肯諾建築團隊操刀，共245戶可作為社會住宅使用，只租不賣，預定下半年開始啟動招租作業，預估單坪租金約在420~560元區間，提供青年及弱勢租屋族群更多居住選擇。

「凱旋青樹」位於苓雅區，北臨鐵路地下化綠園道、南臨凱旋一路，距離台鐵民族站僅300公尺，交通與生活機能十分便利，由荷蘭麥肯諾（Mecanoo）建築師事務所設計，設計理念融入社區居民共享空間，規劃社區閱覽室、多功能辦公室及各樓層公共開放空間等，並提供托嬰中心及店舖等社福與商業設施，可提供社宅住戶及周邊社區居民完善的生活及購物需求。

高雄市都發局局長吳文彥說，「凱旋青樹」1房127戶、2房99戶、3房19戶，共245戶住宅，格局考量全齡居住需求，採用通用設計，並取得綠建築銀級及智慧建築銀級等標章，目前已接近完工，為利後續招租營運，都發局已啟動完工後之各項活動準備作業。

目前初步評估「凱旋青樹」社宅周邊租金行情約每坪700元上下，故單坪租金約在420~560元區間，另依使用者付費原則，將依維管成本由住戶分攤管理費，初估每坪約85元，未來租金與管理費會連動物價指數調整。後續招租計畫預定9月公告，10月受理民眾申請，審核通過後將辦理抽籤，決定看屋及選屋的順位，預定2023年農曆過年前可以讓已完成選屋簽約的民眾入住。

吳文彥說明，依住宅法規定，「凱旋青樹」社宅會保留40%戶數給住宅法定義的13類弱勢戶，如低收、中低收、身障、65歲以上老人、特殊境遇家庭、原住民等，並可提供外縣市來高雄就業、就學的民眾申請，只要符合：已成年、家庭成員在高雄市無自有住宅、平均每人每月所得低於最低生活費3.5倍（2022年度為50467元）等條件即可。其中家庭成員不計申請人及其配偶戶籍內之直系尊親屬，因此父母有房的年輕家庭亦可提出申請。

上揚國際建築團隊代銷三處處長施棟瀝表示，目前社會住宅的規劃為只租不賣，希望提供較便宜租金給年輕人、弱勢族群等，立意十分良善，但是供給量不足，對有租屋需求的族群來說，堪稱杯水車薪，對於壓抑房價其實沒有效果。

施棟瀝指出，不過若從周邊新成屋月租金單坪約800~1000元來看，社宅最大的好處就是月租金真的很便宜，居住環境、區段位置都很不錯，屋況又佳，可達到擴大照顧租屋族目標。(品觀點記者張雅雲/高雄報導)