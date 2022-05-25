才剛勇奪全殘障運動會游泳7面金牌的高雄市20 歲的帕奧無腳泳士陳亮達昨（24日）深夜與同學聚會後騎機車返家途中，因天雨路滑，摔倒後滑到對向車道，慘遭客運輾斃，行車紀錄器影片曝光，從影片中可見陳男疑因天雨路滑，過彎時不慎摔倒，連人帶車滑到對向車道，迎面而來的客運因閃避不及，當場將陳輾過，經過警方調查，雙方駕駛均無喝酒，客運司機被依業務過失致死罪嫌送辦。

撞擊影片曝光！帕奧無腳泳士陳亮達遭公車輾斃 同學目擊嚇呆（影／南部新聞聯盟提供）

行車紀錄影片中可見，當時高雄地區正下著大雨，1輛機車突從對向衝到客運車底，司機緊急煞車後仍閃不過騎士，司機下的停車查看時，陳男當場失去呼吸心跳。

警方查出，死者竟是目前就讀正修科技大學休閒與運動管理系的我國東京帕奧知名游泳國手陳亮達，他上個月才在全國身心障礙運動會勇奪7面游泳金牌，打破賽事紀錄，如今卻命喪車禍，讓體壇頓失一位新星。

警方表示，陳亮達昨天和4名友人一起去釣蝦，5人聚餐後於深夜各自返家，陳男深夜11點許，騎車沿公園路往南行駛，行經鳥松區公園路與恆山巷口時，疑因天雨路滑，人車摔倒並滑入對向車道，行駛在對向車道的54歲張姓客運司機，因剎車不及直接輾過陳姓男大生，造成陳男當場死亡。

警方對張姓司機實施酒測，酒測值為0，對死者陳男抽血，酒測值也為0，警方表示，陳男和張姓客運司機都無酒駕，張姓司機被帶回偵訊後，依業務過失致死罪嫌送辦，是否因天雨路滑造成車禍意外，警方也將進一步深入調查。