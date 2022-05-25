快篩陽視同確診即將上路，新北市長侯友宜上午前往江翠快篩站視察，中午則在臉書貼文表示，快篩陽視同確診呼籲快一個月 ，中央步履蹣跚這麼久，現在終於願意做了， 但總比一直不做來得好，而新北市已經準備好了。但他不禁感慨，為什麼很多對人民好的防疫制度可以早做， 中央偏要拖這麼久？

侯友宜說，想想看， 如果早在一開始呼籲時 ，中央就即知即行 ，有多少民眾可以不用淒風苦雨地排隊？有多少民眾不會因法傳系統卡關， 無法及早看診投藥？如果可以更早實施， 是不是就可以保護更多人？減少更多輕症轉中重症的人數？

以下是侯友宜臉書全文：

「快篩陽視同確診」，我們呼籲了快一個月 ，中央步履蹣跚這麼久，現在終於願意做了， 但總比一直不做來得好，而新北市已經準備好了！

今天一大早，我到我們已經設置一年多的江翠篩檢站了解整備演練的情況 ，江翠篩檢站是新北市最大的篩檢站，因應「快篩陽視同確診」， 江翠已經整備轉型成從快篩陽判讀、有疑義採檢到「中西醫門診＋領藥」的一條龍服務！看到最前線的醫護將轉型的江翠站整備的處處到位 ，我不禁感慨為什麼很多對人民好的防疫制度可以早做， 中央偏要拖這麼久？

5月1號，我就向中央疾呼「快篩陽等同確診，卡緊做！ 麥擱拖！ 」希望中央不要眼睜睜看著快篩陽的民眾， 還要忍受風吹日曬或是身體不適去排PCR， 做完PCR 還因為中央法傳系統的大問題，苦苦等候判讀， 又要至少耗掉三天到五天，這樣一來，已經錯失及早接受診斷或是被關懷的黃金時間。這讓大家又再度想起去年中央校正回歸的惡夢，一年了， 為什麼類似的狀況又再度上演？這次面對的還是需要更快速把握診療黃金時間的Omicron！

所以我不斷苦口婆心，一個月以來幾乎天天疾呼「快篩陽等同確診」必須盡速上路！尤其我在最前線聽到所有醫師和專家都這麼分析，快速診斷、及時給予治療非常重要，唯有縮短時間，才能降低中重症或死亡率。人命關天， 但中央遲遲不肯施行，直到5月12號，終於有點進展，卻又只限三類對象適用，一個星期後， 5月18號才又加入高風險的65歲以上長者，再隔一個星期，直到昨天才鬆口預計週四將全面適用「快篩陽視同確診 」 。救人如救火， 怎麼救命政策卻要像擠牙膏一般，我百思不得其解。

想想看， 如果早在我們一開始呼籲時 ，中央就即知即行 ，有多少民眾可以不用淒風苦雨地排隊？

有多少民眾不會因法傳系統卡關， 無法及早看診投藥？如果可以更早實施， 是不是就可以保護更多人？減少更多輕症轉中重症的人數？

我們希望快速去面對問題、解決問題，讓我們的醫護量能得以回頭過來守我們的中重症的病床。因應「快篩陽視同確診」，我們在第一線的PCR採檢站會部分轉型防疫急門診，這樣一來可以大大方便快篩陽民眾，在第一時間，就可以接受診斷，經醫師判斷 ，有必要給藥時就立刻給藥，及時守護更多人的健康！

新北市在五月一日向中央大聲疾呼時， 已經同步做足準備！

包括：

(1)遠距門診增加：976家基層診所、醫院、衛生所增加診次。

(2)防疫急門診轉型：以「快篩陽診療判讀確認通報」取代採檢，並維持提供「兒童優先通道」及「65歲以上長者優先通道」，針對有症狀者提供症狀緩解藥物，65歲以上及慢性疾病適用資格者，經醫師評估，提供抗病毒藥物。

(3)親友代為門診增加：需要時輔助視訊門診。

(4)社區篩檢站轉型，採檢對象為有疑義需採檢PCR民眾，部分轉型為防疫急門診

萬事俱備，只欠中央下令這道東風！只待中央一下令， 新北市就可以立即啟動快篩陽視同確診，所有的對象都適用，新北市已經準備好！